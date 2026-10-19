Grabschändung

26-Jährige beschädigt Gräber und greift Polizei an

Auf einem Friedhof in Schwäbisch Hall reißt eine 26-Jährige Kreuze heraus und zerstört Grabschmuck. Über ihr Motiv ist bisher nichts bekannt.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Grabschändung betrieben hat eine 26-Jährige auf dem Waldfriedhof in Schwäbisch Hall. Nach Polizeiangaben verletzte sie später eine Polizistin. 

Demnach zerstörte die Frau am Sonntag den Grabschmuck von etlichen Gräbern, riss Kreuze heraus und wühlte auf verschiedenen Gräbern in der Erde. Über ihr Motiv dafür ist bisher nichts bekannt. Als ein Zeuge sie ansprach, beleidigte sie diesen und lief davon, hieß es. 

Die Polizei nahm die Frau anschließend fest und fand bei ihr Gegenstände vom Friedhof. Auf dem Weg zum Revier beleidigte die 26-Jährige den Angaben zufolge eine Polizistin und trat ihr gegen ein Bein.

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