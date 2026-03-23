Mannheim: Diebe beschädigen 20 Gräber - Bronzeskulpturen und Schmuck gestohlen
Diebe haben mehrere Gräber auf einem Mannheimer Friedhof beschädigt und mehrere Gegenstände gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.
Mannheim. Diebe haben in der Nacht von Mittwoch, 18. März, auf Donnerstag, 19. März, auf den Friedhof in Mannheim-Rheinau Bronzeskulpturen, Grabschmuck und Ornamente entwendet. Nach Angaben der Polizei entfernten die Täter die gegenstände mit grober Gewalt und transportierten das Diebesgut mit einer alten Friedhofs-Mülltonne vom Gelände. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden etwa 20 Gräber beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Mannheim-Rheinau des Polizeireviers Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe sowie Diebstahls übernommen.
Zeugen sowie von den Dieben geschädigte Angehörige werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mannheim-Rheinau unter der Telefonnummer 0621 87682 0 oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 83397 0 zu melden. (heh)