26-Jähriger nach Brand mit hohem Schaden in U-Haft

Dettighofen (dpa/lsw) - Nach dem Brand eines Einfamilienhauses im Landkreis Waldshut sitzt ein Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige soll vergangenen Donnerstag am späten Abend einen Holzanbau des Hauses angezündet haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Flammen griffen auf das Wohnhaus in Dettighofen über und breiteten sich über den ganzen Dachstuhl aus. Ein Mensch hat sich den Angaben zufolge zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus befunden und konnte das Gebäude unversehrt verlassen.