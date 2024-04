Tatverdacht versuchter Mord: Haftbefehl nach Brand in Haus

Marburg (dpa/lhe) - Wegen des Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung führt die Staatsanwaltschaft Marburg ein Ermittlungsverfahren gegen einen 29 Jahre alten Mann. Das teilte die Anklagebehörde am Freitag mit. Demnach soll der Mann in der Nacht zum 3. April einen Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Marburg gelegt haben - und dabei den Tod der Menschen im Haus in Kauf genommen haben. «Der Beschuldigte und die 24 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung sind sich persönlich bekannt», erklärten die Ermittler. Der 29-Jährige habe zeitnah ermittelt werden können und befinde sich in Untersuchungshaft.