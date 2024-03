27-Jähriger in Frankfurt mit Messer verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 27-jähriger Mann ist in Frankfurt vermutlich von einem 17-Jährigen angegriffen und mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 27-Jährige am Samstagabend mit einem Begleiter im Frankfurter Stadtteil Bornheim unterwegs, als eine Gruppe von Jugendlichen den Mann ansprach und nach Zigaretten fragte. Der 27-Jährige erklärte demnach, dass er keine Zigaretten bei sich habe, daraufhin wurde er aus der Gruppe heraus beleidigt und beschimpft.