17-Jähriger in Frankfurt mit Messer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 17-Jähriger ist in Frankfurt von zwei Männern mit einem Messer bedroht und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei forderten die Männer den Jugendlichen am Sonntagabend auf, stehenzubleiben, als dieser auf dem Heimweg war. Nachdem der 17-Jährige nicht reagiert hatte, zog einer der Männer ein Kampfmesser und verletzte ihn mit zwei oberflächlichen Schnitten an der Wange.