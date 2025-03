Mannheim: Mann bedroht Passanten am Marktplatz mit Messer - Polizei sucht Geschädigte

Mannheim. Ein betrunkener 57-Jähriger hat am Donnerstagabend zwei unbekannte Passanten mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er zwei Personen in ein Streitgespräch verwickelte. In dessen Verlauf zog er dann ein Taschenmesser und drohte den beiden Unbekannten damit. Diese flüchteten umgehend in Richtung der F-Quadrate. Der 57-Jährige wurde am Marktplatz von der Polizei angetroffen. Dabei stellten die Beamten das Messer sicher. Einen Alkoholtest lehnte er ab. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun gegen den Mann wegen Bedrohung. Die Geschädigten und weitere Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt melden.