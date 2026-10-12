27-Jähriger in Herrenberg mit Messer schwer verletzt
Auf dem Weg zum Einkaufen wird ein Mann Opfer eines Messerangriffs. Er muss ins Krankenhaus. So ist der Stand der Ermittlungen.
Herrenberg (dpa/lsw) - Ein 27 Jahre alter Mann ist in Herrenberg (Kreis Böblingen) mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Mann sei vor einem Lebensmittelmarkt von einem bislang Unbekannten angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige und eine 36 Jahre alte Frau hatten demnach am Samstagabend ihr Auto vor einem Geschäft abgestellt, als der Täter vor dem Fahrzeug stehen blieb.
Als der 27-Jährige ausgestiegen sei und den Mann angesprochen habe, habe dieser «etwas abstrus» geantwortet, hieß es von der Polizei. Kurz darauf habe er den 27-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper verletzt und sei geflüchtet.
Der Tatverdächtige soll etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er habe kurze blonde Haare und einen hellen kurzen Bart gehabt. Bekleidet gewesen sei er mit einer hellen Hose, einem hellen Oberteil und Badeschlappen. Die Polizei sucht nach Zeugen.