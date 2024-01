Viereinhalb Jahre Haft wegen Messerangriffs auf Parkplatz

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Er hat auf dem Parkplatz eines Frankfurter Supermarktes mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen: Wegen gefährlicher Körperverletzung ist der 26 Jahre alte Angeklagte am Montag vom Landgericht Frankfurt zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Tat geschah im März 2023 in Frankfurt-Sossenheim. Das spätere Opfer wollte den Mann laut Anklage fotografieren, weil er ihn als Täter einer länger zurückliegenden Gewalttat zu erkennen geglaubt hatte. Der Angeklagte schlug ihm daraufhin das Mobiltelefon aus der Hand und stach mehrmals mit dem Messer zu. Danach flüchtete er in ein nahes Bürogebäude, wo er auch noch eine Mitarbeiterin am Empfang misshandelte. Die Schwurgerichtskammer ging deshalb nicht mehr von einem versuchten Tötungsdelikt aus, weil der Mann vom Tötungsversuch freiwillig zurückgetreten sei.