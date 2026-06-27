Taucher im Einsatz

27-jähriger Mann ertrinkt im Neckar

Polizei und Rettungskräfte werden zum Neckar gerufen, wo eine hilflose Person im Wasser gemeldet wird. Trotz anschließender Rettungsaktion und Reanimation stirbt der Mann.

Feuerwehr und Rettungskräften waren im Einsatz, nachdem eine hilflose Person im Neckar gemeldet worden war. Foto: René Priebe/PR-Video /dpa
Feuerwehr und Rettungskräften waren im Einsatz, nachdem eine hilflose Person im Neckar gemeldet worden war.

Heidelberg (dpa) - Ein 27 Jahre alter Mann ist im Neckar bei Heidelberg ertrunken. Der Mann konnte zwar von den hinzugerufenen Einsatzkräften aus dem Fluss geborgen werden, die Reanimation blieb aber erfolglos. Zu den genauen Hintergründen war zunächst nichts bekannt.

Die Rettungskräfte waren zu einer Wiese unterhalb des Festplatzes im Stadtteil Wieblingen gerufen worden. Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz, auch Taucher beteiligten sich an der Aktion.

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