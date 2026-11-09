Tierrettung im Einsatz

27 Katzen aus verwahrloster Wohnung gerettet

In einem Wohnhaus lebten die Katzen über mehrere Stockwerke verteilt - einige unterversorgt, andere krank. Nun steht ein Tierhalteverbot für die Besitzerin im Raum.

Die geretteten Katzen kamen ins Tierheim Ludwigsburg. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Die geretteten Katzen kamen ins Tierheim Ludwigsburg. (Symbolbild)

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - In Bietigheim-Bissingen sind 27 Katzen aus einer verwahrlosten Wohnung gerettet worden. Die Tiere wurden dort unter schlechten hygienischen Bedingungen gehalten und waren teils nicht ausreichend versorgt, wie das Landratsamt mitteilte. 

Mehrere Hinweise aus der Bevölkerung hatten den Einsatz im Landkreis Ludwigsburg ausgelöst. Über mehrere Stunden versuchten die Helfer, die Tiere einzufangen. Weil sich die Katzen frei über mehrere Stockwerke bewegten, gestaltete sich die Aktion als schwierig und zeitaufwendig. Beteiligt waren Mitarbeiter des Veterinäramts und des Tierheims sowie Polizei und Ordnungsamt. 

Vier Tiere mit gesundheitlichen Problemen

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte erhebliche Mängel fest: Mindestens vier Katzen hatten gesundheitliche Probleme, mehreren fehlte die nötige tierärztliche Versorgung. Alle geretteten Tiere kamen ins Tierheim Ludwigsburg, einige mussten tierärztlich behandelt werden. 

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Drei zunächst nicht gefundene Katzen brachte die Halterin am Folgetag freiwillig ins Tierheim. Ob gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet wird, wird derzeit geprüft - auch ein Tierhalteverbot ist möglich.

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