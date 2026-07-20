Angriff

29-Jähriger beißt Zugbegleiter nach Ticketkontrolle

Nach einer Ticketkontrolle eskaliert die Situation: Ein 29-Jähriger kratzt und beißt einen Zugbegleiter und flieht. Gegen den Mann werden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Gegen den 29-jährigen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Gegen den 29-jährigen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (Symbolbild)

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einer Fahrscheinkontrolle in einem Regionalexpress hat ein 29-jähriger Mann einen Zugbegleiter gekratzt und gebissen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Betrugs und falscher Personalienangaben eingeleitet, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach habe der Mann bei der Fahrscheinkontrolle am Samstagnachmittag in dem Zug zwischen Bebra und Bad Hersfeld nur einen Screenshot seines Tickets vorweisen können. Am Bahnhof Bad Hersfeld wollte der 29-Jährige den Zug nach Angaben der Polizei verlassen - der Bahnmitarbeiter versuchte, ihn daran zu hindern. Daraufhin sei der Mann handgreiflich geworden und vom Tatort geflohen.

Der Zugbegleiter erstattete Strafanzeige und ließ sich im Anschluss in einem Krankenhaus behandeln. Dank seiner Personenbeschreibung konnte die Polizei den Tatverdächtigen nach eigenen Angaben noch am Abend am Bahnhof Bad Hersfeld ausfindig machen. Während der Kontrolle sei der Mann unkooperativ gewesen und habe zunächst falsche Personalien angegeben.

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