Schwerer Unfall

29-Jähriger stirbt bei Kollision mit Lastwagen

Ein Transporterfahrer erkennt ein Pannenfahrzeug zu spät – sein Ausweichmanöver auf einer Bundesstraße endet tödlich.

Ein 29-Jähriger ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Ein 29-Jähriger ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Stockach/Überlingen (dpa/lsw) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Überlingen und Stockach am Bodensee ist ein 29-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann hatte mutmaßlich ein Pannenfahrzeug am Fahrbahnrand zu spät gesehen und schlagartig seinen Sprinter nach links in den Gegenverkehr gelenkt, wie die Polizei mitteilte. Dabei prallte er frontal mit einem Lastwagen zusammen. 

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Der 47-jährige Lastwagenfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-jährige Transporterfahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die B31 musste heute Nachmittag voll gesperrt werden.

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