Autobahn teilweise gesperrt

Transporterfahrer stirbt bei Auffahrunfall auf A81

Ein Mann fährt mit seinem Transporter auf das Heck eines Lastwagens auf. Wegen des Unfalls müssen zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Was für Autofahrer nun wichtig ist.

Zwei von drei Fahrspuren sind auf der A81 gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Zwei von drei Fahrspuren sind auf der A81 gesperrt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Mann ist bei einem Unfall auf der A81 ums Leben gekommen. Er sei mit seinem Kleintransporter auf einen Lastwagen am Stauende nahe dem Autobahnkreuz Stuttgart-Zuffenhausen aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Mann so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb.

An der Unfallstelle bildete sich ein langer Stau. Von den drei Fahrspuren sei nur die linke frei gewesen, so der Sprecher. Hinter der Unfallstelle müssten Autofahrer zudem in die Baustelle am Engelbergtunnel einfädeln und von ganz links nach ganz rechts wechseln. Laut dem ADAC staute sich der Verkehr am Vormittag bereits bis zu drei Kilometer zurück. Wie lange die Autobahn in Richtung Dreieck Leonberg noch gesperrt bleibt, war zunächst unklar.

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