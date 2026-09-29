30.000 Euro für Schule am Bodensee - Jury lobt Praxisnähe

Berlin/Tuttlingen (dpa/lsw) - Als eine von sieben Schulen wurde die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. Die Einrichtung darf sich über 30.000 Euro Preisgeld freuen. Die Ehrung fand in diesem Jahr zum 20. Mal statt, im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Der Hauptpreis in Höhe von 100.000 Euro ging an die Bertha-von-Suttner-Schule in Mörfelden-Walldorf südwestlich von Frankfurt.

Die berufliche Schule am Bodensee mit rund 1.300 Schülerinnen und Schülern überzeugte die Jury vor allem wegen ihrer Innovationsstärke. «In acht gewerblich-technischen Bildungsgängen hat sie eine Lernkultur entwickelt, die Unterricht neu denkt: Kurze Instruktionsphasen verbinden sich mit langen Phasen selbstorganisierten Lernens, differenzierten Materialien, verlässlichem

Coaching und kontinuierlichem Feedback», hieß es von der Jury.

Fünf weitere Schulen bekommen Preisgeld

Schüler übernähmen für ihre Lernprozesse Verantwortung, würden gleichzeitig aber auch vom Lehrpersonal außergewöhnlich zugewandt begleitet. «Die enge Zusammenarbeit mit Betrieben und mit der regionalen Wirtschaft verbindet hohe pädagogische Qualität mit großer Praxisnähe.» Die Schule zeige, welches Potenzial in beruflicher Bildung stecke.

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Fünf weitere Schulen in Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Thüringen wurden bei der Preisverleihung in Berlin mit jeweils 30.000 Euro ausgezeichnet.