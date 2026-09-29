Bildung

Zwei hessische Schulen gewinnen beim Deutschen Schulpreis

100.000 Euro gehen an die Siegerschule in Mörfelden-Walldorf. Und in Bruchköbel freut sich ein Oberstufengymnasium über 30.000 Euro Preisgeld. Was die Jury beeindruckte.

Der Hauptpreis in Höhe von 100.000 Euro geht dieses Mal nach Südhessen. (Archivbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Der Hauptpreis in Höhe von 100.000 Euro geht dieses Mal nach Südhessen. (Archivbild)

Mörfelden-Walldorf/Bruchköbel (dpa) - Gleich zwei Einrichtungen in Hessen sind in diesem Jahr bei der Verleihung des Deutschen Schulpreises ausgezeichnet worden. Siegerin ist die Bertha-von-Suttner-Schule in Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau). Sie kann sich über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen. Zu den sechs weiteren Schulen, die deutschlandweit ausgezeichnet wurden, gehört das Georg-Christoph-Lichtenberg-Oberstufengymnasium in Bruchköbel (Main-Kinzig-Kreis), das 30.000 Euro Preisgeld erhält.

Die Bertha-von-Suttner-Schule als Wettbewerbssiegerin zeige nach Ansicht der Jury mit ihren mehr als 2.000 Schülerinnen und Schülern und 250 Lehrkräften eindrucksvoll, wie eine große Schulgemeinschaft gemeinsame pädagogische Ziele konsequent und mit viel Ausdauer verfolge. «Beziehungsarbeit und Bildungserfolg, Kompetenzorientierung und Wissensvermittlung gehen hier ebenso Hand in Hand wie Leistungsorientierung und Wohlbefinden.» Hervorgehoben wird, dass multiprofessionelles Arbeiten und Inklusion die Regel und eine tief verwurzelte Haltung in der Schulgemeinschaft der Gesamtschule seien.

«Integration statt Selektion» in Bruchköbel

Das Georg-Christoph-Lichtenberg-Oberstufengymnasium in Bruchköbel zeige laut Jury beispielhaft, wie «qualitätsvolles und wertschätzendes Lernen» gelingen könne. Die Schule führe die Heranwachsenden, die oft «sehr unterschiedliche Bildungsbiografien und herausfordernde Voraussetzungen» hätten, erfolgreich zum Abitur.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Sie steht beispielhaft für Integration statt Selektion und macht deutlich, welches Potenzial in einer vielfältigen Schülerschaft steckt», urteilten die Preisrichter. Sie bescheinigten dem Oberstufengymnasium, dass es sein Handeln konsequent an den Bedürfnissen der Jugendlichen ausrichte und Bildung nicht nur über Inhalte, sondern auch über Beziehungen, Vertrauen und gemeinsame Verantwortung vermittle.

Preis wird seit 20 Jahren vergeben

Der Deutsche Schulpreis wird seit 2006 für eine besonders gute Schulqualität vergeben. Ausrichter sind die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung. Eine Jury aus Bildungsexperten und Schulpraktikern vergleicht bei den Bewerberschulen sechs Bereiche: «Unterrichtsqualität», «Leistung», «Umgang mit Vielfalt», «Verantwortung», «Schulleben und Netzwerke» sowie «Lernende Schule». Diese Merkmale seien als Kennzeichen guter Schulqualität allgemein anerkannt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
30.000 Euro für Schule am Bodensee - Jury lobt Praxisnähe
Deutscher Schulpreis

30.000 Euro für Schule am Bodensee - Jury lobt Praxisnähe

Mit Praxisnähe und neuen Lernwegen überzeugt die berufliche Schule am Bodensee die Jury. Welche Schulen beim Deutschen Schulpreis abgeräumt haben.

vor 27 Minuten

Weiterer Waldbrand bei Mörfelden-Walldorf - gelöscht
Feuerwehreinsatz

Weiterer Waldbrand bei Mörfelden-Walldorf - gelöscht

Erneuter Großeinsatz für die Feuerwehr: Im Wald brennt eine Fläche von rund 4.500 Quadratmetern. Später kommt Entwarnung.

14.08.2026

Walldorf: Vorfahrt missachtet - Unfall verursacht - 100.000 Euro Schaden
Blaulicht

Walldorf: Vorfahrt missachtet - Unfall verursacht - 100.000 Euro Schaden

Ein Klein-Lkw-Fahrer hat am Mittwochabend in Walldorf beim Abbiegen einen Pkw übersehen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

24.07.2025

Der Deutsche Schulpreis
Bildung

Der Deutsche Schulpreis

20 Schulen, darunter die Grundschule Schimmeldewog in Wald-Michelbach und auch die Elisabeth-von-Thadden-Schule in Heidelberg, können in diesem Jahr auf den Deutschen Schulpreis hoffen.

08.05.2025

Südhessen

Über 100 Kilo Drogen und 100.000 Euro bei Razzien gefunden

14.07.2023