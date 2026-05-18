Rhein-Neckar-Kreis

30.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf A5

Eine Frau kommt mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Schutzbarriere. Sie und ihr Beifahrer haben Glück: Sie bleiben unverletzt. Der Sachschaden jedoch ist hoch.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Hemsbach und Heppenheim. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Hemsbach und Heppenheim. (Symbolbild)

Hemsbach (dpa/lhe) - Ein Unfall auf der Autobahn 5 im Rhein-Neckar-Kreis hat eine mehrstündige Vollsperrung und einen Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro verursacht. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Wagen einer 52-Jährigen am Abend bei Hemsbach aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzbarriere an der Einfahrt zu einem Parkplatz. 

Anschließend schleuderte das Fahrzeug über die Autobahn und blieb auf der linken Fahrspur liegen, wie es hieß. Die Frau und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Durch den Unfall liefen Betriebsstoffe aus dem Wagen aus, weshalb die Strecke gereinigt und beide Fahrspuren für drei Stunden gesperrt werden mussten.

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