300.000 Euro Schaden bei Hausbrand im Kreis Werra-Meißner
Flammen zerstören einen Dachstuhl, das Zuhause zweier Menschen ist nun vorerst unbewohnbar. Doch die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.
Weidenhausen (dpa) - Bei einem Hausbrand in Weidenhausen im Kreis Werra-Meißner ist nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 300.000 Euro entstanden. Verletzte gab es nicht, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Feuers vom Vormittag ist noch unklar.
Der Dachstuhl des Hauses sei komplett ausgebrannt, das Gebäude bis auf weiteres nicht bewohnbar, hieß es. Die beiden Bewohner seien vorerst bei Bekannten untergekommen. Der Feuerwehr sei es bei den Löscharbeiten aber gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern.