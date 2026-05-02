Feuerwehr-Einsatz

300.000 Euro Schaden bei Hausbrand im Kreis Werra-Meißner

Flammen zerstören einen Dachstuhl, das Zuhause zweier Menschen ist nun vorerst unbewohnbar. Doch die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Bei dem Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 300.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Bei dem Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 300.000 Euro. (Symbolbild)

Weidenhausen (dpa) - Bei einem Hausbrand in Weidenhausen im Kreis Werra-Meißner ist nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 300.000 Euro entstanden. Verletzte gab es nicht, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache des Feuers vom Vormittag ist noch unklar. 

Der Dachstuhl des Hauses sei komplett ausgebrannt, das Gebäude bis auf weiteres nicht bewohnbar, hieß es. Die beiden Bewohner seien vorerst bei Bekannten untergekommen. Der Feuerwehr sei es bei den Löscharbeiten aber gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
300.000 Euro Schaden bei Brand - Jugendliche beteiligt?
Flammen

300.000 Euro Schaden bei Brand - Jugendliche beteiligt?

Die Feuerwehr wird in der Nacht über einen Brand im Kreis Göppingen informiert. Kurze Zeit später ist der entstandene Schaden hoch.

03.11.2025

Elf Verletzte und 300.000 Euro Schaden nach Hausbrand
Bad Dürrheim

Elf Verletzte und 300.000 Euro Schaden nach Hausbrand

In einem Mehrfamilienhaus im Schwarzwald-Baar-Kreis bricht ein Feuer aus. Mehrere Menschen werden verletzt. Die Polizei hat bereits eine Vermutung zur Brandursache.

08.02.2025

Hoher Schaden bei Brand in Fachwerkhaus
Dachstuhl in Flammen

Hoher Schaden bei Brand in Fachwerkhaus

Der Dachstuhl eines Fachwerkhauses steht in Flammen. Das sorgt für einen hohen Schaden - und schwierige Löscharbeiten.

13.01.2025

Landkreis Karlsruhe

Bis zu 200.000 Euro Schaden bei Hausbrand

01.06.2023

Main-Kinzig-Kreis

Hausbrand mit 300.000 Euro Schaden

01.06.2023