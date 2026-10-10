3:1 gegen Cottbus: Darmstadt verlässt letzten Tabellenplatz

Darmstadt (dpa) - Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat mit dem zweiten Saisonsieg den letzten Platz und die Abstiegszone verlassen. Die Südhessen drehten gegen Energie Cottbus einen frühen Rückstand in einen am Ende verdienten 3:1 (1:1)-Erfolg um. «Wir haben jetzt zwei der letzten drei Spiele gewonnen», sagte Trainer Florian Kohfeldt bei Sky. «Jetzt noch von einem Negativ-Trend zu sprechen, wäre nicht in Ordnung.»

Für die Gastgeber war es der zweite Heimerfolg nacheinander. Zehn Tage nach der Rückkehr von einer einwöchigen USA-Reise zeigten sich die Darmstädter erst in der zweiten Halbzeit mutiger. Innenverteidiger Aleksandar Vukotic hatte sich vor dem 0:1-Rückstand einen Fehler erlaubt - erzielte später aber den wegweisenden Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. «Dass Vuko das Tor macht, ist umso besser», sagte Kohfeldt.

Darmstadts Vukotic: erst ein Fehler, dann das Tor zum 2:1

«Wir wollen den Spirit mitnehmen», hatte der Trainer vor dem Anpfiff über die USA-Reise gesagt. Doch dann unterlief Vukotic früh einen langen Ball des Cottbusers King Manu, so dass Energie-Stürmer Justin Butler freie Bahn zum 1:0 für die Gäste hatte (4.).

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Beide Teams waren mit 13 Gegentoren als zwei der schlechtesten Defensiven der Liga ins Spiel gegangen. So ergaben sich auf beiden Seiten viele Chancen. Tolcay Cigerci (16.) und Butler (20.) hätten Energies Führung zeitnah ausbauen müssen. Torwart Marcel Schuhen bewahrte die Gastgeber vor Schlimmerem.