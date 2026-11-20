Darmstadt (dpa) - Darmstadt 98 und Trainer Florian Kohfeldt können erst einmal aufatmen. Die «Lilien» gewannen mit 3:1 (2:1) gegen den 1. FC Heidenheim und verließen dadurch vorerst die Abstiegsplätze der 2. Fußball-Bundesliga.

Budu Siwsiwadse brachte die Gäste schon früh in Führung (5. Minute). Lars Kehl (22.) und Aleksandar Vukotic (27.) drehten das Spiel aber innerhalb von fünf Minuten. In der zweiten Halbzeit traf erneut Kehl (62.) zum 3:1.

Nach vier Zweitliga-Spielen ohne Sieg hatten die Darmstädter ihrem Trainer zwar zu Beginn der Länderspiel-Pause das Vertrauen ausgesprochen. Doch Kohfeldt steht weiter unter Druck. Nach dem 1:1 lief der 44-Jährige bis zur Torauslinie, um den Torschützen Kehl zu umarmen.

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Foto: Uwe Anspach/dpa Darmstadts Torschütze Lars Kehl jubelt mit seinem Trainer Florian Kohfeldt.

Den frühen Rückstand steckte sein Team gut weg. Nach dem Doppelschlag zum 2:1 verpasste Marco Richter noch vor der Pause einen dritten Treffer. Der frühere HSV- und Hertha-Profi traf nur den Pfosten (43.).

Heidenheimer Großchance zum 2:2

Heidenheims Trainer Frank Schmidt brachte zur Halbzeit den langjährigen Darmstädter Mathias Honsak. Doch der Bundesliga-Absteiger schlug sich danach beinahe selbst.

Aus nur fünf Metern Torentfernung vergab Christian Conteh in der 60. Minute die Riesenchance zum 2:2. Nur zwei Minuten später patzten beide Heidenheimer Innenverteidiger vor dem Tor zum 1:3.