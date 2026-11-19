Darmstadt-Krise: Kohfeldt will zurück zur eigenen Spielidee
Tief im eigenen Block stehen und kaum den Ball haben: So soll Darmstadt laut Florian Kohfeldt nach der Länderspielpause nicht mehr spielen. Die Lage ist angespannt.
Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Vertrauensbeweis der Vereinsführung hat Trainer Florian Kohfeldt die sportliche Krise des schwächelnden Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 eingeordnet. «Es gab nach außen deutlich mehr Aufregung als es sie nach innen gab», sagte er vor dem Heimspiel am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen den Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim. «Wir haben Ansatzpunkte, bei denen wir weiterhin glauben, dass wir nicht nur kurzfristig diese Phase überstehen, sondern auch an eine langfristige gemeinsame Zukunft glauben.»
Unmittelbar nach dem schwachen Auftritt beim 1. FC Nürnberg (0:2) und dem Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz hatte Sportgeschäftsführer Paul Fernie eine Analyse angekündigt. Zwei Tage später verschickte der Club eine Pressemitteilung, in der Fernie über Trainer Kohfeldt sagte: «Ich bin nach wie vor von seiner akribischen Arbeit überzeugt, die ich jeden Tag aus nächster Nähe verfolge. Nach der Länderspielpause geht es darum, die Ergebnisse einzufahren, die wir in dieser Phase dringend benötigen.»
Quartett fällt aus
Kohfeldt betonte nun, es sei wichtig, den besten Weg für den Verein zu finden und die sportliche Situation zu verbessern. «Jetzt geht es vor allen Dingen darum, wieder näher an unsere Spielidee zu kommen», sagte der Coach. «Unsere Spielerprofile sind nicht dafür geholt worden, dauerhaft wie in Nürnberg in der ersten Halbzeit tief im eigenen Block zu stehen und nur wenig Ballbesitz zu haben.»
Fehlen werden gegen Heidenheim Marcel Schuhen, Patric Pfeiffer, Nicolas Verkooijen und Luca Marseiler. Merveille Papela ist nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining wieder eine Option. Ob Fabian Nürnberger mitwirken kann, ist noch offen.