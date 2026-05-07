2. Fußball-Bundesliga

Nach verpasstem Aufstieg: Kohfeldt verlängert Vertrag

Trotz der aktuellen Negativserie hält der SV Darmstadt 98 an Trainer Florian Kohfeldt fest. Der 43-Jährige verlängert seinen Vertrag bei den Lilien und will den eingeschlagenen Weg fortsetzen.

Trainer Florian Kohfeldt hat seinen Vertrag beim SV Darmstadt 98 verlängert. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
Trainer Florian Kohfeldt hat seinen Vertrag beim SV Darmstadt 98 verlängert. (Archivbild)

Darmstadt (dpa) - Trainer Florian Kohfeldt hat seinen Vertrag beim SV Darmstadt 98 verlängert. Das teilte der Fußball-Zweitligist vor den abschließenden beiden Saisonspielen bei Preußen Münster am Sonntag und eine Woche später zu Hause gegen den SC Paderborn mit. Zur Vertragslaufzeit machte der SVD keine Angaben.

Kohfeldt hatte die Lilien im September 2024 auf einem Abstiegsplatz übernommen und die Südhessen dann aber souverän zum Klassenverbleib geführt. In der laufenden Spielzeit waren die Darmstädter lange Zeit mittendrin im Aufstiegsrennen. Doch ausgerechnet in der entscheidenden Phase befindet sich der SVD im Formtief - die vergangenen sieben Partien blieben die Lilien sieglos. Eine Chance auf den Aufstieg haben die Darmstädter mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz nicht mehr.

Kohfeldt spürt «totale Bereitschaft» im Verein

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«Ich spüre bei allen Beteiligten die totale Bereitschaft, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen und ich bin mir sicher, dass ich meine Stärken auf diesem Weg weiterhin mit voller Energie einbringen kann», sagte Kohfeldt laut Mitteilung.

Sportchef Paul Fernie lobte Kohfeldt für seine «klare Spielidee». Der «Wille» und «Ehrgeiz» des 43-Jährigen, Dinge weiter voranzutreiben, seien «in jedem Gespräch spürbar», so Fernie weiter. «Der stetige Gedankenaustausch mit ihm bereitet mir große Freude und wir konnten bereits zahlreiche Veränderungen im Verein gemeinsam anstoßen. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Prozess noch nicht beendet ist und wir zusammen die nächste Stufe erreichen können.»

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