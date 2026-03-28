Lilien-Trainer Kohfeldt mit Pasta-Power an Spieltagen
Darmstadts Coach Florian Kohfeldt hat an Spieltagen eine Leibspeise. Dabei spielt keine Rolle, wann die Partie seiner Mannschaft angepfiffen wird.
Darmstadt (dpa/lhe) - Für Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 ist Spaghetti Bolognese fester Bestandteil seiner persönlichen Spieltagsvorbereitung. «Wir haben ja sehr unterschiedliche Anstoßzeiten. Aber ich bin tatsächlich jemand, der selbst bei einem 13-Uhr-Spiel schon um 10.15 Uhr eine Portion Spaghetti Bolognese isst. Die brauche ich am Spieltag. Ich versuche, sonst in der Woche nicht so viel Nudeln und solche Sachen zu machen», sagte der 43-Jährige dem Hessischen Rundfunk (HR) und fügte hinzu: «Es schmeckt.»
Darmstadt mittendrin im Aufstiegsrennen
Mit den Lilien hat Kohfeldt, der seit September 2024 Coach der Darmstädter ist, in dieser Saison die Chance, in die Bundesliga aufzusteigen. Bei noch sieben ausstehenden Spieltagen belegt der SVD den vierten Platz. Der Rückstand auf Rang zwei beträgt aber nur einen Punkt. Weiter geht es für die Darmstädter an Karsamstag mit einem Auswärtsspiel gegen den Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld (13.00 Uhr/Sky).