SGE in Wolfsburg zu Gast - Kohfeldt vor Debüt bei den Lilien

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Länderspielwoche will Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga nachlegen. Nach dem überzeugenden 3:1-Heimsieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim vor den Länderspielen ist die Eintracht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg gefordert. Der letzte Sieg in einem Duell mit den Niedersachsen gelang den Frankfurtern vor mehr als drei Jahren im April 2021.