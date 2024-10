Lilien mit Respekt vor Köln: «unglaubliche Offensivqualität»

Darmstadt (dpa) - Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 schwärmt vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln von der Qualität des Gegners. «Köln ist mit Sicherheit die Mannschaft der Liga mit der höchsten individuellen Qualität. Sie haben eine unglaubliche Offensivqualität in ihrem Kader. Zudem sind sie die intensivste Mannschaft der Liga, was Sprints und intensive Läufe angeht», sagte Kohfeldt vor dem Duell am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky).