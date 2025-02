Darmstadt ohne acht Profis gegen Elversberg

Darmstadt (dpa/lhe) - Auf gleich acht Profis muss Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 beim Heimspiel gegen die SV Elversberg verzichten. Die verletzten Paul Will, Matthias Bader, Christoph Zimmermann, Fabian Holland, Kai Klefisch und Othmane El Idrissi sowie die erkrankten Tobias Kempe und Matej Maglica stehen Trainer Florian Kohfeldt in der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. Zudem ist der Einsatz der angeschlagenen Fabian Nürnberger und Fraser Hornby ungewiss.