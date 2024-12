Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem bitteren Pokal-Aus in Bremen will der SV Darmstadt 98 seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen. «Das Ziel ist es, zu gewinnen», sagte Lilien-Trainer Florian Kohfeldt vor dem Gastspiel beim Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).