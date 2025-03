Darmstadt (dpa) - Der zuletzt in Magdeburg vorgeführte SV Darmstadt 98 hofft gegen den Karlsruher SC auf eine Wiedergutmachung. Die 1:4-Niederlage nach 1:0-Führung am vergangenen Wochenende in der 2. Fußball-Bundesliga macht den Lilien noch zu schaffen.