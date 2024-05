Darmstadt: Zweite Liga wird «kein Zuckerschlecken»

Dortmund (dpa/lhe) - Nach dem Ende einer lehrreichen und enttäuschenden Bundesliga-Saison des SV Darmstadt 98 hat Torsten Lieberknecht noch einmal die Unterstützung der Fans gelobt. Etwa 6000 Anhänger hatten die Lilien beim 0:4 am Samstag bei Borussia Dortmund am letzten Spieltag begleitet. «Die größte Haltung» hätten die Fans gezeigt, sagte der Trainer am Samstagabend. «Wir sind nach dem Spiel als Absteiger in die Kurve gegangen, haben dort eine nicht alltägliche Zuneigung und einen großen Zusammenhalt gespürt.»