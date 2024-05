Darmstadt (dpa) - Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 hat Luca Marseiler verpflichtet. Der Offensivspieler kommt vom Fußball-Drittligisten Viktoria Köln. Zur Vertragslaufzeit machte Darmstadt am Donnerstagabend keine Angaben. Der 27-Jährige wurde in der Jugend von Bayern München und der SpVgg Unterhaching ausgebildet. Für die Viktoria erzielte Marseiler in der laufenden Spielzeit in bislang 32 Drittliga-Spielen 13 Tore.