Absteiger Darmstadt verabschiedet 15 Spieler

Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 hat im Rahmen des letzten Heimspiels in dieser Saison gegen die TSG 1899 Hoffenheim 15 Spieler verabschiedet. Die seit zwei Wochen als Absteiger feststehenden Lilien verabschiedeten am Sonntag unter anderem Klaus Gjasula, Aaron Seydel, Fabian Schnellhardt und Leihspieler wie Tim Skarke sowie Bartol Franjic.

Ob sich die Wege allerdings tatsächlich in allen Fällen trennen werden, ist offen. Möglich ist auch ein Verbleib einiger Akteure für die kommende Saison in der 2. Bundesliga. «Bei dem einen oder anderen machen wir uns weiterhin unsere Gedanken, welche Rolle er in unseren Überlegungen für die Zukunft spielen könnte. Torsten (Lieberknecht) und ich befinden uns in einem sehr engen Austausch, nachdem ich mir in den vergangenen Wochen selbst einen Eindruck über diese Spieler verschaffen konnte», sagte Sportdirektor Paul Fernie.