Darmstadt (dpa/lhe) - In einem emotionalen Video hat sich Torsten Lieberknecht von den Anhängern des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 verabschiedet. «Ich werde diese Zeit hier am 'Bölle' nie vergessen», sagte der Darmstädter Ex-Coach, dem am Ende des mehr als dreieinhalbminütigen Videos die Tränen kamen.