Darmstadt kann Ex-Coach Lieberknecht Aufstieg vermasseln

Darmstadt (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 will sich für die 0:4-Niederlage gegen den HSV Hamburg rehabilitieren und kann bei einem Erfolg ausgerechnet Ex-Coach Torsten Lieberknecht jegliche Aufstiegshoffnungen nehmen. Denn während es in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern für die Lilien um nichts mehr geht, hat der FCK noch gute Chancen auf den Relegationsplatz 3. Entsprechend viel Brisanz erwartet Darmstadts Coach und Lieberknecht-Nachfolger Florian Kohfeldt.