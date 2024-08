Eintracht mit erstem Heimspiel - Darmstadt will ersten Sieg

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt absolviert in der Fußball-Bundesliga das erste Heimspiel in dieser Saison. Die Hessen empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die TSG 1899 Hoffenheim. Eintracht-Coach Dino Toppmöller muss auf Sommer-Neuzugang Oscar Højlund verzichten, der am Mittwoch im Mannschaftstraining einen Mittelfußbruch erlitten hatte.