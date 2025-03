Eintracht mit Koch im Topspiel gegen Leverkusen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will mit Rückkehrer Robin Koch den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen ärgern. Das Topspiel des 24. Spieltags in der Fußball-Bundesliga zwischen dem Tabellendritten aus Frankfurt und den zweitplatzierten Leverkusenern findet am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) statt. Mit einem Sieg würde die SGE die Konkurrenz im Rennen um die Champions-League-Qualifikation auf jeden Fall auf Abstand halten.