Frankfurts Koch gegen Leverkusen wieder Startelf-Kandidat

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Nationalspieler Robin Koch ist nach seiner Schulterverletzung wieder ein Startelf-Kandidat für das Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Er stehe «so im Training und so im Saft, dass er grünes Licht gegeben hat, dass er morgen in der Startelf stehen kann», sagte Frankfurts Coach Dino Toppmöller am Tag vor dem Topspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky).