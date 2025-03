Frankfurt bangt erneut um Abwehrchef Koch

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt nach dem 1:4 im Topspiel gegen Bayer Leverkusen erneut um Nationalspieler Robin Koch. Der Abwehrchef der Frankfurter musste nach einem Zusammenstoß in einem Kopfballduell in der 71. Minute ausgewechselt werden. «Nein, ich weiß es nicht», antwortete SGE-Sportvorstand Markus Krösche auf die Frage, was Koch genau habe.