Topspiel in Frankfurt: Eintracht empfängt Stuttgart

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt kann in der Fußball-Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Champions League machen. Die Hessen empfangen im Topspiel des 27. Spieltags am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) den VfB Stuttgart und können die Schwaben auf elf Punkte distanzieren. Mit derzeit 45 Zählern ist die Eintracht Vierter hinter Rekordmeister FC Bayern, Meister Bayer Leverkusen und Rivale FSV Mainz 05.