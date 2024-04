Eintracht im Topspiel zu Gast in Stuttgart

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt tritt im Topspiel des 29. Spieltags in der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart an. Mit einem Sieg am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) bei einem der Überraschungsteams dieser Saison können die Hessen weiter Kurs auf die Europapokal-Qualifikation nehmen.