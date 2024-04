Topppmöller überzeugt: Können Stuttgart vor Probleme stellen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller erinnert sich gerne an die Leistung seiner Mannschaft in der Hinrunde gegen den VfB Stuttgart zurück. «Wir haben uns das Spiel noch mal angeschaut und haben gesehen, dass wir da sehr viele Sachen gut gemacht haben. Und es gilt einfach, daran anzuknüpfen», sagte Toppmöller am Donnerstag vor dem Wiedersehen mit dem VfB in der Fußball-Bundesliga.