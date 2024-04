Nach 5:1 in der Hinrunde: Eintracht gastiert beim FC Bayern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt will nach dem 5:1-Sieg gegen den FC Bayern in der Hinserie auch in der Bundesliga-Rückrunde einen Coup landen. Das Team von Trainer Dino Toppmöller ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in München aber deutlicher Außenseiter. Für den Tabellensechsten aus Hessen geht es am 31. Spieltag darum, seine Europa-Chancen zu verbessern. Die Münchner, die in der Fußball-Bundesliga die Königsklassen-Qualifikation perfekt machen können, wollen sich auf das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid am kommenden Dienstag einstimmen. Toppmöller kann nach einer Rotsperre wieder auf Abwehrspieler Tuta zurückgreifen.