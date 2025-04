Nach Europa-Aus: Frankfurt gastiert in Augsburg

Augsburg (dpa) - Eintracht Frankfurt ist erstmals nach dem Europa-League-Aus wieder in der Fußball-Bundesliga gefordert. Die Hessen spielen am 30. Spieltag an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg. Für Frankfurt geht es darum, Champions-League-Rang drei zu festigen. Verzichten muss Trainer Dino Toppmöller auf Ex-Weltmeister Mario Götze, der sich beim 0:1 gegen Tottenham Hotspur am Oberschenkel verletzte.