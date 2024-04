Frankfurt gegen Augsburg im direkten Duell um Europa

Frankfurt/Main (dpa) - Zum Start in den 30. Bundesliga-Spieltag treffen die beiden Europapokal-Anwärter Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg aufeinander. Beide Teams können ihre Chancen auf eine internationale Teilnahme am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) mit einem Sieg deutlich verbessern. Die kriselnde Eintracht ist mit derzeit 42 Punkten Sechster und will den Verfolger distanzieren. Augsburg (39) kann zum Europa-League-Sieger von 2022 aufschließen. Wenn Borussia Dortmund die Saison mit dem Titel in der Champions League und Platz fünf in der Bundesliga abschließt, könnte Rang sechs sogar für die Königsklasse reichen.