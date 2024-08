Eintracht will zum Saisonauftakt «unangenehm» für BVB sein

Frankfurt/Main (dpa) - Viel preisgeben wollte Trainer Dino Toppmöller vor dem ersten Spieltag von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga nicht. Wie denn die Herangehensweise für das Spiel bei Borussia Dortmund sei, wurde der Coach gefragt. Eine Antwort gab Toppmöller darauf nicht, denn auch der BVB schaue sich die Pressekonferenzen an, erklärte er. «Von daher will ich jetzt da nicht so viel verraten, was die Herangehensweise betrifft», sagte der 43-Jährige und schob hinterher: «Aber die Frage ist trotzdem clever.»