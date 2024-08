Eintracht in Braunschweig noch ohne Neuzugang Theate

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Woche vor dem Bundesliga-Saisonstart hat Eintracht Frankfurt die Verpflichtung von Innenverteidiger Arthur Theate perfekt gemacht. Der belgische EM-Teilnehmer wird den Hessen allerdings im Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals an diesem Montag (20.45 Uhr/ARD und Sky) bei Eintracht Braunschweig noch nicht helfen können.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Theate kommt vom französischen Erstligisten Stade Rennes und nach Angaben des Fußball-Bundesligisten zunächst auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Saison. Zudem besitze die Eintracht eine Kaufoption. Er soll den Ecuadorianer Willian Pacho ersetzen, der in der vergangenen Woche für rund 40 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt war.

Foto: Marius Becker/dpa Der Belgier Arthur Theate (l) verstärkt die Eintracht.

«Er ist jemand, der sehr gerne Führung übernimmt, trotz seines jungen Alters von 24 Jahren», sagte Trainer Dino Toppmöller. «Ein Spieler, der uns sehr, sehr guttun wird.» Er werde in Braunschweig allerdings noch nicht im Kader sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

«Wir haben uns schon sehr lange sehr intensiv mit Arthur Theate beschäftigt. In der vergangenen Saison war es wirtschaftlich nicht möglich, diesen Transfer zu stemmen», erklärte Sportvorstand Markus Krösche. Der Marktwert des Linksfußes liegt bei etwa 20 Millionen Euro. Er bestritt in zwei Spielzeiten in Frankreich 82 Pflichtpartien und erzielte dabei acht Treffer.

Beim Zweitliga-Schlusslicht in Braunschweig wird sich zeigen, wie weit die Eintracht-Profis vor dem Liga-Auftakt am kommenden Samstag bei Borussia Dortmund sind. «Personell können wir aus dem Vollen schöpfen. Wir sind sehr gut durch die Vorbereitung gekommen», sagte Toppmöller. «Ich spüre eine gute Energie in der Truppe, die Jungs haben Bock auf das Spiel.»

Saarbrücken als Warnung für Braunschweig

Im vergangenen Jahr war der Pokalsieger von 2018 und Finalist von 2023 im Achtelfinale beim Favoritenschreck 1. FC Saarbrücken gescheitert. Toppmöller will in Braunschweig auch keine Experimente machen und - wie bei anderen Vereinen mitunter üblich - den Ersatztorwart zwischen die Pfosten stellen. So geht Kevin Trapp als der neue Spielführer in die Partie. Der 34-Jährige war von Toppmöller zum Kapitän bestimmt worden. «Trappo hat großen Anteil, dass sich der Verein so entwickelt hat», sagte Toppmöller. Er sei ein Führungsspieler und Gesicht des Vereins.

Trapp läuft als neuer Kapitän auf