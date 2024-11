Darmstadt-Trainer: Positivtrend bis Weihnachten fortsetzen

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach sechs Pflichtspielen ohne Niederlage reist Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 mit großer Zuversicht zum Gastspiel bei Hannover 96. «Wir wissen, dass es die aktuell schwerstmögliche Aufgabe in der Liga ist, auswärts beim Tabellenführer anzutreten. Aber wir haben uns in den vergangenen Wochen Möglichkeiten erarbeitet, Spiele zu gewinnen. Es ist unser Ziel, in Hannover zu punkten», sagte Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt vor dem Duell mit den Niedersachsen am Samstag (13.00 Uhr/Sky).