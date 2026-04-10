Darmstadt vor Topspiel gegen Hannover: Situation «megageil»
Darmstadts Coach Florian Kohfeldt sieht dem Verfolgerduell mit Hannover 96 gelassen entgegen. Die Lilien können im engen Aufstiegsrennen viel gewinnen, aber auch einiges verlieren.
Darmstadt (dpa/lhe) - Vor dem spannenden Verfolgerduell mit Hannover 96 nimmt Darmstadts Coach Florian Kohfeldt den Druck von seiner Mannschaft. «Ich kann es unserer Geschäftsstelle, den Spielern und Fans nur zurufen: Wir sind die Lilien und in einer Situation, die megageil ist und darauf sollten wir uns freuen und das auch ausstrahlen. Die Tabelle blenden wir aus, aber das Spiel ist ein cooles», sagte der 43-Jährige vor der Zweitliga-Partie des SV Darmstadt 98 am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Nitro) gegen die Niedersachsen.
Die Lilien haben dennoch etwas zu verlieren. Seit drei Spielen wartet Darmstadt auf einen Sieg. Zwei Remis und zuletzt eine Niederlage in Bielefeld stehen zu Buche. Das kostete die Hessen einen der beiden Spitzenplätze und brachte sie im knappen Aufstiegsrennen leicht ins Hintertreffen. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Rang drei, zu den Top-Teams Schalke und Paderborn fehlen fünf bzw. vier Zähler.
Kohfeldt erwartet enges Match
«Es bringt nichts, auf die Tabelle zu gucken, es wird noch so viel passieren bis zum Saisonende. Wir wollen sehen, dass wir so lange wie möglich um etwas Positives spielen», sagte Kohfeldt gelassen. Zudem spüre er ein großes Vertrauen in die Mannschaft und darin, gegen Hannover wieder eine andere Performance auf das Feld zu bringen und andere Lösungen zu haben als zuletzt in Bielefeld.
Wie die Lilien kämpfen aber auch die punktgleichen Hannoveraner noch um den Aufstieg. Entsprechend eng werde das Spiel, sagte Kohfeldt. «Beide Mannschaften sind Top-Mannschaften in der Liga. Beide Mannschaften sind offensiv ausgerichtet. Hannover mit sehr klarem Ballbesitzstil und wir wahrscheinlich etwas variantenreicher in allen Offensivaspekten», erklärte er. Viele enge und kleine Situationen werden seiner Meinung nach das Spiel entscheiden.