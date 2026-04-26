2. Bundesliga

Darmstädter zeigen alte Tugenden - Aufstieg aber wohl weg

Viel läuft im Match gegen Elversberg schief. Dennoch gibt sich Darmstadt nie auf und zeigt Moral. Allein für die erhoffte Rückkehr ins Aufstiegsrennen ist das Remis zu wenig.

Für Florian Kohfeldt und seine Darmstädter war es das wohl mit dem Aufstieg. Foto: Ulrich Hufnagel/dpa
Für Florian Kohfeldt und seine Darmstädter war es das wohl mit dem Aufstieg.

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Weg in die Belletage des deutschen Fußballs ist für den SV Darmstadt 98 mehr eine Fantasie denn Realität. Und dennoch überwog bei den Spielern nach dem 3:3 (2:3) gegen die SV Elversberg, das jegliche Aufstiegshoffnungen brutal begrub, der Stolz. Sie hatten in Unterzahl vehement um den Sieg gekämpft, viel Moral gezeigt. «Dieser Punkt ist, so ehrlich muss man sein, zu wenig, um noch Druck auf die ersten Drei zu machen», resümierte Coach Florian Kohfeldt nüchtern. 

Die Perspektive lautet nun wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch mindestens ein Jahr 2. Bundesliga. Doch der Katzenjammer hielt sich bei den Hessen nach einer starken zweiten Hälfte in Grenzen, in der sie wegen einer Roten Karte gegen Patric Pfeiffer (44. Minute) dezimiert waren. 

Nach einem harten Check als letzter Mann musste Patric Pfeiffer vorzeitig vom Feld. Foto: Uwe Anspach/dpa
Nach einem harten Check als letzter Mann musste Patric Pfeiffer vorzeitig vom Feld.

«Diese 45 Minuten haben mir erneut die starke Basis dieses Standorts gezeigt, auf der dieser Verein steht und immer sein wird. So eine Halbzeit abzuliefern, ist unfassbar toll. Wir sind über uns physisch hinausgewachsen», sagte Kohfeldt und konstatierte: «Ein unfassbar geiler Bölle-Abend.»

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Schuhen: «Bölle-Feeling» gehabt

Das sah auch Marcel Schuhen nach den Toren von Fraser Hornby (15./51.) und Pfeiffer (14.) sowie den Elversberger Treffern durch Tom Zimmerschied (26.), Maximilian Rohr (34.) und Lukas Petkov (45.+2.) so. «Was in der Mannschaft und auf den Rängen passiert ist, war Wahnsinn. Ich habe nach langer Zeit mal wieder so richtig Bölle-Feeling gehabt», sagte der Torwart. Der Punkt sei extrem wichtig für die Moral. 

Torwart Marcel Schuhen findet klare Worte nach dem Spiel. Foto: Uwe Anspach/dpa
Torwart Marcel Schuhen findet klare Worte nach dem Spiel.

Vor dem Spiel wäre man damit nicht zufrieden gewesen, gab er zu. «Jeder kann die Tabelle lesen. Wir wollten gewinnen, wollten irgendwo noch eine Möglichkeit haben, mitzuspielen. Jetzt ist es noch hypothetischer», betonte der 33-Jährige. Aber es gebe manchmal Punktgewinne, die könnten wichtiger sein als ein Sieg. «Nicht nur für diese Saison, sondern auch für das, was noch kommen kann und mag», sagte Schuhen. 

Klefisch: «Muss realistisch sein»

Diese Saison scheint gelaufen. Es müsste extrem viel passieren, damit die Hessen doch noch ins Aufstiegsrennen eingreifen können. Drei Spieltage vor Saisonende haben die Lilien als Tabellenfünfter nun 51 Punkte auf dem Konto und damit sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz, den Hannover 96 innehat. Elversberg (56) liegt nur einen Punkt hinter den Niedersachsen auf Rang vier. 

«Es ist wirklich schade, bitter und traurig. Wir hätten den Fans hier gern zu Hause einen Sieg beschert, um weiter im Rennen zu bleiben. Es ist uns nicht gelungen, aber wir hören nicht auf», sagte Mittelfeldspieler Kai Klefisch. Rechnerisch sei zwar noch alles möglich und man sei dran. «Aber es wird nicht leichter. Man muss realistisch sein.»

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