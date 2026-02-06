2. Fußball-Bundesliga

Lieberknecht zurück in Darmstadt: FCK kämpft um Anschluss

Sieben Punkte fehlen dem FC Kaiserslautern aktuell auf Platz drei. Im Topspiel beim Zweiten Darmstadt wollen die Pfälzer den Rückstand verkürzen.

Kehrt erstmals als Trainer nach Darmstadt zurück: FCK-Coach Torsten Lieberknecht. (Archivbild) Foto: Thomas Frey/dpa
Kehrt erstmals als Trainer nach Darmstadt zurück: FCK-Coach Torsten Lieberknecht. (Archivbild)

Kaiserslautern (dpa) - Für Torsten Lieberknecht dürfte die Partie bei seinem Ex-Verein SV Darmstadt 98 eine emotionale Reise sein. Erstmals seit seinem Rücktritt als Lilien-Coach im August 2024 kehrt der jetzige Trainer des 1. FC Kaiserslautern an seine alte Wirkungsstätte zurück. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Ich habe sehr schöne und sehr prägende Erinnerungen an die Zeit in Darmstadt. Der Aufstieg in die Bundesliga, viele emotionale Momente, viele tolle Menschen», sagte der 52-Jährige vor dem Zweitliga-Topspiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky/Nitro). Für ihn sei es ein sehr erfolgreicher und wichtiger Abschnitt seiner Trainerlaufbahn gewesen.

FCK will Anschluss nach oben nicht verlieren

Sportlich geht es für die Pfälzer darum, nicht den Anschluss an die Aufstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga zu verlieren. Der Rückstand auf den Tabellendritten SV Elversberg beträgt bereits sieben Punkte. Entsprechend wichtig sei das Spiel, betonte Lieberknecht. 

Als letzte Möglichkeit im Aufstiegsrennen wollte er die Partie aber nicht bezeichnen. «Nein, das Spiel ist keine letzte Chance für uns. Wenn wir gewinnen, geht es danach im Marathon der Saison weiter. Deshalb sehe ich es nicht als letzte Chance, aber definitiv als ein sehr wichtiges Spiel», betonte er.

Berisha noch keine Startelf-Option

In Darmstadt muss Kaiserslautern auf Stürmer Ivan Prtajin verzichten, der nach einem am vergangenen Wochenende erlittenen Achillessehnenriss operiert wurde und monatelang ausfallen wird. Der als Ersatz für den Kroaten verpflichtete Mergim Berisha ist Lieberknecht zufolge noch keine Option für die Startelf. Neben Prtajin fehlen dem FCK in Darmstadt auch noch die verletzten Avdo Spahic, Jisoo Kim und Mahir Emreli. Leon Robinson ist nach seiner Roten Karte gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ekstase pur: FCK feiert späten Sieg gegen Darmstadt
2. Fußball-Bundesliga

Ekstase pur: FCK feiert späten Sieg gegen Darmstadt

Im Duell mit seinem Ex-Verein droht FCK-Trainer Lieberknecht der nächste Tiefschlag. Doch am Ende dreht seine Mannschaft das Spiel.

31.08.2025

Kaiserslautern feiert späten Sieg gegen Darmstadt
2. Fußball-Bundesliga

Kaiserslautern feiert späten Sieg gegen Darmstadt

Im Duell mit seinem Ex-Verein droht FCK-Trainer Lieberknecht der nächste Tiefschlag. Doch am Ende dreht seine Mannschaft das Spiel.

31.08.2025

Kaiserslautern wahrt Chance auf Relegationsplatz
2. Fußball-Bundesliga

Kaiserslautern wahrt Chance auf Relegationsplatz

Der 1. FC Kaiserslautern rettet eine Resthoffnung auf die Bundesliga ins Saisonfinale. Nach dem Sieg gegen Darmstadt ist die Relegation weiter möglich, wenn die Konkurrenz mithilft.

11.05.2025

Darmstadt kann Ex-Coach Lieberknecht Aufstieg vermasseln
2. Bundesliga

Darmstadt kann Ex-Coach Lieberknecht Aufstieg vermasseln

Ausgerechnet Darmstadt 98 kann seinem Ex-Trainer Torsten Lieberknecht wehtun und alle Aufstiegschancen nehmen. Die Lilien machen deutlich, dass sie gewinnen wollen.

09.05.2025

Kaiserslautern bestätigt: Lieberknecht ersetzt Anfang
2. Bundesliga

Kaiserslautern bestätigt: Lieberknecht ersetzt Anfang

Der 1. FC Kaiserslautern und Markus Anfang gehen getrennte Wege. Torsten Lieberknecht übernimmt - und ist schon am Mittwoch auf dem Trainingsplatz.

22.04.2025