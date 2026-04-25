2. Fußball-Bundesliga

3:1 in Karlsruhe: Hannover legt im Aufstiegsrennen vor

Sieben Jahre nach dem Abstieg darf Hannover 96 weiter von der Bundesliga-Rückkehr träumen. In Karlsruhe holten die Niedersachsen wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Hannover 96 jubelt in Karlsruhe. Foto: Uli Deck/dpa
Hannover 96 jubelt in Karlsruhe.

Karlsruhe (dpa) - Hannover 96 ist im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Platz drei geklettert. Beim Karlsruher SC gewann die beste Rückrunden-Mannschaft verdient mit 3:1 (1:1).

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Hannover schoss in der Schlussphase zwei späte Tore: Erst traf Kolja Oudenne (82. Minute), dann brachte Daisuke Yokota per Foulelfmeter die Entscheidung (90.+10.). Den ersten Strafstoß hatte Stefan Teitur Thordarson noch verschossen. Der musste aber wiederholt werden, weil Karlsruhes Torwart Hans Christian Bernat beim Schuss vor seiner Linie stand.

Mustapha Bundu hatte Hannover in der 18. Minute zum ersten Mal in Führung gebracht. Fabian Schleusener traf wenige Tage nach seiner Abschiedsverkündung in Karlsruhe zum 1:1 (44.).

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Handelfmeter oder Abseits?

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Vor 30.255 Zuschauern kontrollierte der Aufstiegskandidat lange das Geschehen und ließ defensiv kaum etwas zu. Erst kurz vor der Pause wurde Karlsruhe gefährlich: Zunächst vergab Philipp Förster eine große Ausgleichschance, dann traf Schleusener zum 1:1. Für den 34-Jährigen, der den KSC im Sommer verlassen wird, war es der zehnte Saisontreffer.

In der zweiten Halbzeit gab es neben Oudennes Treffer vor allem einen Aufreger: Nach einem Handspiel des früheren 96-Spielers Marcel Franke im eigenen Strafraum deutete zunächst vieles auf einen Elfmeter für die Niedersachsen hin. Der Videobeweis ergab jedoch, dass ein anderer Hannover-Spieler bei der vorausgegangenen Flanke knapp im Abseits stand (60.).

Die Gäste drängten danach auf das 2:1. Havard Nielsen hatte das bereits in der 78. Minute auf dem Fuß. In der Schlussphase machte der KSC noch einmal Druck, ohne allerdings noch eine gute Torchance zu haben. Dann beseitigte Yokota für die Gäste die letzten Zweifel.

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